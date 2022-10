Stadio della Roma: presentato in Campidoglio lo studio di fattibilità

ROMA - La Roma ha consegnato in Campidoglio lo studio di fattibilità per il nuovo stadio a Pietralata. "Abbiamo presentato una idea di stadio che non sarà soltanto per i tifosi della Roma ma sarà uno stadio per tutta la città, non sarà aperto solo per le due o tre ore della partita ma avrà una vita durante tutto l'anno", ha dichiarato il Ceo del club Pietro Berardi. "È una giornata importante per il club, abbiamo presentato lo studio di fattibilità. Sono molto orgoglioso di aver presentato questo progetto a nome della proprietà Friedkin, avevamo detto all'inizio dell'estate che avremmo presentato qualcosa a fine settembre, inizio ottobre, ed eccoci qui. Il sindaco Gualtieri e il suo team hanno fatto un eccellente lavoro, è un piacere collaborare con una giunta di questo livello, in tutte le sue funzioni e in tutti i suoi dipartimenti. È stato un vero lavoro di squadra. Oggi è solo una prima tappa", ha concluso.