A Roma un nuovo Dybala: gol ed esultanza a sorpresa dopo la mask

ROMA - Il pianto sfrenato di Paulo Dybala nel giorno del commovente addio alla Juventus appare ora soltanto un lontano ricordo, sbiadito dai sei gol realizzati in dieci apparizioni ufficiali con la maglia della Roma. L'ultimo dei quali, stasera all'Olimpico su rigore contro il Betis Siviglia nella terza giornata della fase a gironi di Europa League, ha infiammato i sessantamila tifosi giallorossi, abbagliati dalle sue giocate sopraffine. La Joya, dopo aver trafitto Bravo dagli undici metri, si è lasciato andare ad un'esultanza a sorpresa, accantonando per una volta la tipica Dybala mask: l'argentino, con l'ausilio delle dita ai lati della propria bocca, ha sfoggiato un mega-sorriso in stile Joker, quasi volesse condividere coi suoi nuovi fan tutta la felicità per questa avventura iniziata sotto i migliori auspici.