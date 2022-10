Dybala: “Io tutto per la Juve. Allegri importante ma litigavamo. Con Mourinho…”

ROMA - Ha dato spettacolo, ma non è bastato. Paulo Dybala ha provato a caricarsi la Roma sulle spalle nel match di Europa League contro il Betis , alla fine però sono stati gli spagnoli ad avere la meglio e vincere 2-1 all'Olimpico. Al termine dell'incontro l'ex Juve ha mostrato tutta la sua delusione per il risultato ai microfoni di Sky, ma al tempo stesso un po' di soddisfazione per i numeri che sta ottenendo indossando la maglia giallorossa , visto che quello di ieri è stato il quarto gol consecutivo: "Tanto il mister quanto i miei compagni mi hanno aiutato tanto a integrarmi subito e capire il mondo Roma. Conoscere già bene il calcio italiano anche è stato importante. E poi ho fatto un bel ritiro, come non facevo da tanto tempo. Questo è stato fondamentale per la parte fisica e avere quella continuità in campo che mi permette di avere fiducia".

Dybala e il confronto tra Mourinho e Allegri

Un rendimento merito appunto anche della continuità ritrovata grazie a José Mourinho, un tecnico che per certi versi, a giudizio di Dybala, è molto vicino a Max Allegri: "In alcune cose sul campo sono molto simili, in altre no. Con Mou parliamo di più e ci confrontiamo tanto. Ovviamente sono due mondi diversi, ma sono molto simili. Per esempio entrambi lavorano sulla fase difensiva e nella gestione della partita". A quel punto dallo studio gli viene chiesto se con Allegri mancasse dialogo: "No, per niente, credo che ognuno abbia le sue idee. Molte volte forse non andavamo d’accordo in certe cose, ma poi cercavamo entrambi di dare il meglio per la Juve, che è la cosa più importante. Non è una polemica, parlo solo di confronti dentro il campo, idee diverse su come vedevamo la partita. Non è che litigavamo tutti i giorni, Allegri è stato uno degli allenatori che mi ha dato di più nella crescita in tanti anni nella Juve".