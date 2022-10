Fantacalcio Roma, sorpresa Zalewski: "Vi dico dove posso giocare"

ROMA - Molto rammarico in casa Roma dopo il ko casalingo in Europa League contro il Betis. Ecco le parole di Nicola Zalewski nel post partita: "C’è rammarico. Abbiamo creato molto e concesso poco. Siamo una squadra forte e lo sappiamo, questi incidenti possono capitare. Pensiamo al Lecce. Cosa hai pensato appena sei entrato? Come sta Celik? Non so come sta. Per quanto riguarda la mia posizione, anche a Torino avevo già giocato a destra lo scorso anno, io cerco di farmi trovare pronto. Dovete leggere anche bene i momenti? Dobbiamo gestire meglio le partite e i momenti. Sono i dettagli a fare la differenza. Abbiamo avuto occasioni per fare il secondo gol, ma non abbiamo sfruttato le nostre chacens”.