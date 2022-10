Roma, furia Gualtieri: il post del sindaco sui tifosi del Betis

ROMA - Continua a far discutere la sfida tra la Roma e il Real Betis di Europa League . Oltre alla beffa della squadra di Mourinho per la sconfitta, c'è anche la questione dei danni causati dai tifosi andalusi alla Capitale, dagli atti vandalici al centro storico all'immondizia lasciata sulle strade.

Furia Gualtieri: "Comportamento inaccettabile"

Tramite i social il sindaco Roberto Gualtieri ha voluto esprimere tutta la sua furia per l'accaduto. Il primo cittadino ha scritto su Twitter: "Il comportamento dei tifosi del Betis Siviglia è stato inaccettabile. Tesori di Roma come Piazza di Spagna o Piazza del Popolo non devono diventare luoghi di caos e inciviltà. Il lavoro delle forze dell’ordine è encomiabile ma servono misure perché questo non si ripeta mai più".