Dybala ko, dalla Joya al dolore: segna, si infortuna e poi esce

ROMA - Tutto è accaduto al terzo minuto della ripresa di Roma-Lecce, match valido per la nona giornata di serie A. Paulo Dybala ha trasformato un calcio di rigore, realizzando il quinto gol in campionato con la maglia giallorossa. L'argentino ha spiazzato Falcone, ma appena ha calciato dal dischetto, si è subito fermato, bloccato da un problema al muscolo della coscia sinistra. L'argentino non ha neanche esultato, rendendosi subito conto del problema. Mourinho lo ha immediatamente sostituito con Matic.