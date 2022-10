Roma, per Belotti voglia matta di Samp

TORINO - Sarà un sabato con il derby della Mole diverso per Andrea Belotti. Il primo, dopo sette anni, che non vivrà in campo da capitano del Torino, ma semplicemente da tifoso, nel salotto della sua nuova casa a Roma. La Capitale lo ha accolto a braccia aperte e a due mesi e mezzo dal suo arrivo, il Gallo sta iniziando a ricambiare con i primi gol. Due, fino a questo momento, entrambi in Europa League, nonostante i 419 minuti giocati ad oggi, di cui 167 in Serie A. Un avvio “diesel” per l’attaccante bergamasco, ma preventivabile, visto il suo arrivo in giallorosso solo negli ultimi giorni d’agosto e un’estate passata da svincolato. Zero preparazione, se non quella fatta con la moglie nutrizionista per farsi comunque trovare nella miglior condizione per la sua nuova avventura. Ma di minuti e amichevoli nelle gambe nemmeno l’ombra, per questo a Roma ha dovuto giocare di rincorsa. Prima entrando solo per qualche spezzone di partita e poi provando a cominciare dall’inizio come nella gara d’esordio in Europa League contro il Ludogorets: 67 minuti in Bulgaria che mettono a nudo la necessità di una preparazione ad hoc che riesce a svolgere solamente durante la sosta per le nazionali, sfruttando la mancata convocazione di Mancini con l’Italia. Atleticamente migliora e i risultati iniziano a vedersi già nella gara in casa con il Lecce, ma soprattutto quattro giorni dopo a Siviglia, dove trova anche la rete che tiene a galla la Roma in Europa. «Sapevo che mi sarebbe servito del lavoro extra per trovare la condizione giusta. Poi i gol sarebbero arrivati», le sue parole dopo la sfida con il Betis.