Zaniolo, gol alla Dybala: la Roma pronta al Napoli VIDEO

Nicolò Zaniolo non segna un gol in Serie A all'Olimpico da quasi tre anni, proprio da un Roma-Napoli del novembre 2019. Domenica sera, nel big match contro la super squadra di Spalletti, potrebbe avere l’occasione di ripetersi. Perché se il buongiorno si vede dal mattino, siamo già a un discreto punto. Basta dare un’occhiata al video pubblicato dallo stesso talento giallorosso, capace di battere in allenamento il malcapitato Boer (al quale ha dedicato scherzosamente l’emoji di un pollo) con un sensazionale mancino alla Dybala.