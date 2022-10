Roma, Mourinho prepara il Napoli: "Spalletti sa che non sarà facile"

Mourinho e la situazione della squadra

"Al completo tranne Dybala, Wijnaldum e Darboe, e Celik che ancora non sarà con noi. Penso la prossima partita di campionato sarà già in condizione di giocare. La condizione della squadra è buona, dopo tante partite di fila abbiamo avuto una settimana di lavoro per recuperare gente piena di minuti e aveva bisogno di recuperare. Anche per allenare e preparare questa partita. Non c’è tanto da dire. È la prima in classifica dopo 10 gare, ha già un significa. Se sei primo dopo due o tre partite, no. Dopo 10 si. Questo lo sappiamo, giochiamo contro la capolista ma abbiamo il diritto di giocare e pensare che vogliamo tanto giocare. Dopo penso che un’opinione generale che il Napoli è favorito, è quasi generale che è così, però qualche volta il favorito perde".

Mourinho in difesa di Zaniolo

"Lui è ancora in crescita. Quello che veramente mi piace tanto da Nicolò, ad esempio contro la Sampdoria, è che mi dimostra veramente una crescita dal punto di vista emozionale che di solito un Zaniolo che non inizia la partita è triste e più individualista, che pensa più a lui e meno alla squadra ma contro la Samp parte dalla panchina pensando di essere un giocatore della squadra e di entrare in campo per aiutare la squadra a vincere. Ho visto un Zaniolo con grande maturità e camminare in questa situazione: la squadra più importante. Tre partite di squalifiche mi sembra allucinante. Non capisco, anche il rosso penso che poteva essere perfettamente un giallo".