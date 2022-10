Moggi, sberleffo social alla Roma dopo il ko col Napoli: "Sigaro ancora incartato"

La Roma è crollata in casa nel posticipo della domenica di Serie A, colpita dal destro di Osimhen che all'80' ha trovato il guizzo decisivo per firmare la maiuscola prestazione del Napoli. Il parapiglia in campo dopo il triplice fischio e le polemiche dichiarazioni post-gara degli sconfitti stridono con quelle che sono le statistiche della partita, dominate sia per possesso palla che per tiri totali dagli ospiti. Ma un dato spicca su tutti: la Roma ha effettuato zero tiri in porta. Non succedeva dal 13 dicembre 2015, tra l'altro giorno di un Napoli-Roma finito 0-0.