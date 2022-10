Diretta HJK Helsinki-Roma ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

HELSINKI (Finlandia) - La Roma di José Mourinho ha un solo risultato a disposizione se vuole cercare di restare in Europa League. La classifica è complicata, ma il pareggio ottenuto nell’ultima sfida contro il Betis permette ai giallorossi di poter ancora sperare nell’aggancio al Ludogorets secondo. Così l'allenatore portoghese alla vigilia: "Non siamo qui in gita se perdiamo siamo fuori. Vogliamo vincere e andare avanti in Europa League, non vogliamo tornare in Conference, dove siamo i detentori del trofeo. Il campo in sintetico non deve essere un alibi, ma giocare su questo tipo di terreno è un altro sport, cambia il gesto tecnico”.