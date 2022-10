Roma, Mourinho e la forza dei giovani: “Vederli crescere è un piacere”

HELSINKI (Finlandia) - Vittoria per 2-1 contro l'Helsinki e secondo posto da dover conquistare all'Olimpico contro il Ludogorets: parla Jose Mourinho al termine del successo in Europa League. Tre punti importanti in Finlandia con il portoghese che commenta: "Sono soddisfatto, sapevamo già il risultato del Ludogorets che tutto sarebbe finito all'ultima giornata. Però c'è sempre l'orgoglio e il voler vincere. Abbiamo fatto la nostra partita, Volpato ha fatto la sua prima da titolare, Faticanti ha giocato con la sua amata Roma. Poi ci sono stati anche i problemi. Poi come dico sempre dobbiamo sopravvivere e qui siamo vivi perchè ci giochiamo tutto all'Olimpico dove ci aiuteranno i nostri tifosi". Sul match aggiunge: "Utile accumulare partite e fatica, con la prima sconfitta ci siamo messi subito pressione. Poi con la sconfitta ingiusta con il Betis ancora di più. Oggi c'era l'obbligo morale per chi era venuto da Roma che deve risparmiare più euro possibili per stare con la loro Roma. Il gol annullato? Le regole sono chiare: gli arbitri hanno le loro indicazioni, quando vengono a favore ci piacciono e viceversa no. C'è stata una evidente manata su Cristante. Oggi non avevamo molto da giocarci ma sono orgoglioso per il risultato".

I "bambini" di Mourinho e le scuse a Belotti

"Durante tutta la mia carriera ho allenato squadre dove era difficile far giocare giovani per i numeri in rosa e i campioni. E' un piacere far crescere questi ragazzi, arriverà l'opportunità per tanti ragazzi che sono venuti in panchina anche nei match di Serie A. A me fa piacere e fa paicere questi bambini a Trigoria. L'importante è che non perdano la testa". Parla così Mourinho dei giovani che sono scesi in campo come Volpato dal primo minuto e Faticanti che "ha giocato con la sua amata Roma", aggiunge Mou. Infine le parole su Belotti: "Mi sono scusato con lui perché si è scaldato e non l’ho fatto entrare. E il Gallo oggi non ha potuto cantare".