Totti e Mazzone, dedica e risposta social: "Er Magara sei sempre nel mio cuore!"

"Er Magara! così ti chiamavamo". Inizia in questo modo un nostalgico e romantico post di Francesco Totti dedicato ad un suo mitico ex allenatore, Carlo (Carletto) Mazzone. Dal 1993 al 1996 sulla panchina giallorossa, Mazzone ha seguito Er Pupone nei primi passi di una carriera strepitosa. E il messaggio di Totti continua così: "Ti sarò per sempre grato perché mi hai fatto crescere come calciatore e come uomo. Oggi grazie a "Come un padre" tutti potranno conoscere la splendida storia di un uomo come te, che ha amato il calcio e i suoi calciatori. Sei sempre nel mio cuore, sai quanto ti voglio bene".