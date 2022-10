ROMA - Brutta notizia in casa Roma che, alla vigilia della trasferta al Bentegodi contro l'Hellas Verona, perde Leonardo Spinazzola a causa di una lesione al retto femorale sinistro. L'esterno ex Juventus non è partito con il resto della squadra di Mourinho e nei prossimi giorni saranno valutati con precisione i tempi di recupero: difficile, però, rivederlo in campo prima della ripresa del campionato a gennaio 2023 dopo la pausa per la Coppa del Mondo in Qatar.