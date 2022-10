Verona-Roma, Mourinho e la risposta (non troppo velata) a Sarri

VERONA - Dice che di Sarri non vuole parlare, José Mourinho, fresco di vittoria della sua Roma sul Verona. La sua risposta alla domanda sul derby, però, sembra avere un riferimento (neanche troppo velato, da maestro della comunicazione) all'allenatore della Lazio, che dopo la sfida con la Salernitana ha polemizzato per l'ammonizione di Milinkovic, tenuto inizialmente in panchina proprio perché diffidato e quindi a rischio per la stracittadina: "A me ora non interessa per niente il derby. Quando un allenatore pensa a una partita che non è la prossima, di solito non finisce bene... Ho avuto qualche esperienza di questo tipo e quando fai l'errore è difficile conviverci. Quando sbagli come allenatore è difficile da vivere lo sbaglio. Difficile dire 'la colpa è mia', e cominci a sparare altrove per fare in modo che l'attenzione vada in un'altra direzione. Mi rifiuto di parlare della prossima partita di campionato e se qualcuno dei miei giocatori lo fa, sbaglia. Ma io non commetterò questo sbaglio".