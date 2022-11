Roma, Mourinho ai playoff di Europa League: "Arrivano gli squali"

ROMA - La Roma vince in rimonta contro il Ludogorets e si prende il secondo posto nel girone di Europa League accedendo ai playoff contro le terze classificate della Champions League. Al termine della sfida dell'Olimpico parla Josè Mourinho che commenta: “Partita veramente difficile. Nel secondo tempo abbiamo rischiato tutto e siamo entrati con un atteggiamento diverso, la caratteristica di Zaniolo ci ha aiutato. Una cosa è giocare con Abraham e Belotti, un’altra è giocare con Nicolò. Dobbiamo giocare meglio, le squadre che arrivano per il playoff sono costruite per vincere la Champions, per noi è importante passare il girone per orgoglio, per evoluzione. Ora arrivano gli squali". Conferma le sue parole lo Special One che si proietta anche verso il derby contro la Lazio di Sarri: "Continuare in Europa è una questione di orgoglio, andare in Conference e diventare una delle squadre candidate o più forti non è questo il nostro obiettivo. Magari non abbiamo le condizioni per fare la festa dell’anno scorso, ma dopo la sconfitta contro il Napoli abbiamo vinto tre partite di fila e ovviamente siamo stanchi, ma è il mio modo di pensare alle cose. La partita più importante è sempre la prossima. Domenica saremo qua e sarà una grande partita ma è anche una partita che piace giocare.”