ROMA - Derby sfortunato per Lorenzo Pellegrini che è stato costretto ad alzare bandiera bianca al 53′ della sfida tra Roma e Lazio. Il capitano giallorosso ha chiesto il cambio a Mourinho per un riacutizzarsi del problema ai flessori uscnedo la campo zoppicante. Al suo posto lo Special One ha scelto il giovane Volpato che a Verona ha regalato i tre punti ai suoi.