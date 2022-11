Mourinho, il cinismo della Lazio e il peso di Dybala nella Roma

ROMA - Ko nel derby di Roma per Josè Mourinho che al termine della sfida persa di misura contro la Lazio prova a spiegare le motivazione della sconfitta: "C'era troppa emozione e poca consapevolezza dell'obiettivo. Non è facile giocare contro una squadra tutta bassa e che ha fatto una gestione molto intelligente del ritmo della partita Noi eravamo senza quella luce di qualità che ci portano i giocatori speciali. Siamo punto e a capo senza Dybala e senza Pellegrini, in una partita in cui dobbiamo segnare". L'assenza del talento di Dybala e una Lazio cinica: "Hanno detto 'siamo qui per difendere un gol di vantaggio e giocare il meno possibile' e lo hanno fatto bene. A noi è mancata quella luce di qualità che trova lo spazio, l'assist, l'azione individuale che può fare la differenza. Abbiamo cercato di farlo con Volpato, che lo ha fatto anche bene. Non sono mancati solo i gol, ma anche il gioco di squadra, e vincere i duelli individuali. Ci sono giocatori che se non ci sono la squadra va in difficoltà".

Mourinho e la mancanza di Dybala

"Non abbiamo avuto quella luce che ci portano i giocatori speciali come Dybala e Pellegrini. In un gioco di 25 minuti dove dobbiamo segnare ci è mancata lucidità". José Mourinho ribadisce il concetto anche nella conferenza stampa del dopo-derby, mentre analizza la sconfitta che si aggiunge a quella con il Napoli e l'Atalanta in casa: "Gare perse immeritatamente. Non mancano solo i gol ai nostri centravanti, ma anche vincere un duello individuale". E sulle condizioni della Joya, Mourinho aggiunge: "E' ovvio che lui voglia andare al Mondiale, certo se ci fosse un'evoluzione buona e potesse esserci con il Torino è ovvio che ne abbiamo bisogno". Sull'infortunio di Pellegrini, invece: "Normale, ci sono calciatori che giocano sempre e se non lo fanno la squadra va in difficoltà". Dal mercato di gennaio, però, non c'è da aspettarsi granché: "Pensiamo a recuperare quelli che abbiamo, ma non andremo forte sul mercato".