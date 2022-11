Dybala riabbraccia la Roma. Joya Mourinho, ma l’Argentina?

ROMA - Dopo un mese di stop Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo. Un'ottima notizia per Josè Mourinho che ha potuto riabbracciare il suo numero 21, assente dal 9 ottobre scorso quando era uscito dal campo infortunato durante il match contro il Lecce. Il portoghese valuterà se la Joya potrà giocare qualche scampolo di partita contro il Torino di Juric, ultimo delicatissimo match di campionato prima della pausa mondiale, con i giallorossi chiamati a risollevarsi dopo il derby perso e il pari di Sassuolo. Mou aveva detto, dopo l'1-0 subito contro la Lazio, che alla sua Roma "è mancata la luce", riferendosi proprio a Dybala. Ora l'argentino vuole tornare ad illuminare per risollevare lo Special One e per provare a convincere Scaloni di portarlo in Qatar. Secondo la stampa argentina, infatti, l'ex Juventus non comparirebbe tra i sicuri del posto nella lista dei convocati per i Mondiali. Tornare a giocare in Serie A potrebbe permettere a Dybala di far ricredere il ct dell'Albiceleste.