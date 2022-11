Roma salvata da Shomurodov in Giappone: in gol anche Zaniolo e Ibanez

TOKYO (Giappone) - La Roma di José Mourinho evita in extremis la sconfitta al National Olympic Stadium di Tokyo con lo Yokohama F-Marinos nella seconda amichevole di preparazione in vista della ripresa del campionato, in programma il prossimo 3 gennaio. Per i padroni di casa sblocca il risultato con Eduardo dopo appena 9' e raddoppia in chiusura di primo tempo grazie alla sfortunata autorete di Svilar. A tenere in vita i giallorossi ci pensa Zaniolo, subentrato a Matic durante l'intervallo, ma la sua rete siglata al 69' è vanificata tre minuti più tardi da Matsubara. L'incredibile rimonta capitolina nel finale fissa il punteggio sul definitivo 3-3: accorcia Ibanez all'84', pareggia Shomurodov - anche lui gettato nella mischia dallo Special One ad inizio secondo tempo al posto di uno spento Abraham - al 92'.