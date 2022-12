Diretta Roma-Cadice ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ALBUFEIRA (PORTOGALLO) - Dopo il doppio pareggio contro Nagoya (0-0) e Yokohama (3-3), la Roma cerca il riscatto nell'amichevole in programma allo Stadio Municipal di Albufeira alle ore 20 contro il Cadice. I giallorossi stanno lavorando in Portogallo per preparare al meglio il ritorno in campo del prossimo 4 gennaio, quando alle 16.30 all'Olimpico si presenterà il Bologna. Prima dell'appuntamento contro i rossoblù, però, la squadra di Mourinho giocherà altre due amichevoli: giorno 19 contro Casa Pia e il 22 contro gli olandesi del Waalwijk.