Diretta Roma-Casa Pia ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Roma continua la preparazione in Portogallo in vista della ripresa del campionato di Serie A per il Mondiale in Qatar. I giallorossi sono impegnati oggi in amichevole contro il Casa Pia, squadra rivelazione della Primeira Liga portoghese. Poi, saranno giocheranno il 22 dicembre contro l'RKC Waalwijk. La squadra di Mourinho, alla ripresa delcampionato, riceve il 4 gennaio il Bologna in casa.