Diretta Roma-Waalwijk ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - La Roma gioca l'ultimo test in Algarve prima del rientro in Italia. L'Rkc Waalwijk rappresenta un bel banco di prova per la formazione di Mourinho, che vuole delle risposte prima di tornare nella capitale e lasciare i giocatori a riposo per tre giorni. Dalla partita di oggi si capirà a che punto è la squadra nella preparazione atletica, ma anche in quella tattica: ormai mancano solamente tredici giorni alla ripresa del campionato contro il Bologna e ogni allenamento è fondamentale per migliorare la condizione.