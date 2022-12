Dybala, dopo il Mondiale la Roma di Mourinho: la Joya è tornata

ROMA - Il lunghissimo viaggio da Buenos Aires non ferma Paulo Dybala: l'argentino, reduce dai festeggiamenti per il Mondiale vinto in Qatar con la propria nazionale, ha già voltato pagina e, smessi i panni Albiceleste, già oggi ha indossato la tuta di allenamento giallorossa per una primissima sgambatura in vista della ripresa del campionato. La Joya, a pochi giorni dalla serata magica vissuta contro la Francia, ha quindi risposto presente all'appello del tecnico giallorosso Josè Mourinho che aveva sottolineato la speranza del ritorno anticipato di Dybala che ha rinunciato anche ad alcuni giorni di ferie per tornare quanto prima a disposizione dell'allenatore portoghese.