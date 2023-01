Dybala, il VIDEO del suo 2022: Juve, Roma e l'Argentina Mundial

L'anno appena passato è stato indimenticabile per Paulo Dybala. La Joya ha vissuto momenti di pura emozione dal suo addio a Torino allo sbarco nella Capitale fino alla conquista del Mondiale con l'Argentina. Un 2022 da sogno per il fantasista della Roma che ora può prepararsi a ripartire in questo 2023. Gli ultimi 12 mesi sono stati però da incorniciare, soprattutto per il trionfo della Seleccion in Qatar e così Dybala ha voluto ripercorrere tutti gli utlimi 365 giorni con i migliori momenti dell'anno. "Grazie 2022 per questo bellissimo anno", queste le parole di accompagnamento agli scatti che partono dal suo saluto alla Juventus, passano per l'accoglienza da brividi a Roma e finiscono a Doha con la Joya che guarda al cielo toccando la Coppa del Mondo.