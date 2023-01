ROMA - Continua il silenzio stampa di Jose Mourinho che durerà ancora per altri 10 giorni: il tecnico giallorosso non rilascerà alcuna dichiarazione in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bologna a causa della sua squalifica rimediata nel pareggio contro il Torino. Lo Special One tornerà a parlare probabilmente in occasione della gara di Coppa Italia contro il Genoa oppure in vista di Roma-Fiorentina del 15 gennaio.