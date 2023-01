Roma-Genoa, Mourinho: "Mi dispiace per i fischi a Zaniolo. Pellegrini? Ha qualche problema"

ROMA - " Pellegrini? Il problema lo vediamo domani, volevo far recuperare sia lui che Dybala . Alberto Gilardino mi ha regalato una partita difficile, con il problema di Lorenzo volevo cercare di non andare ai supplementari. Oggi è stata una partita di squadra, poi Paulo è un’altra cosa, è un profumo diverso". Così, ai microfoni di Mediaset, il tecnico della Roma José Mourinho - al termine dell' ottavo di finale di Coppa Italia vinto di misura contro il Genoa grazie al capolavoro dell'argentino ex Juventus - commenta il problema fisico accusato dal capitano giallorosso: " Gli scontri in autostrada? Io sono un allenatore, alleno, e secondo qualcuno alleno male . Questo è il mio: alleno".

Roma-Genoa, Mourinho sui fischi a Zaniolo

“La Roma dà sempre un massimo, per questo il mio affetto ai ragazzi. Ho imparato da bambino che quando dai il massimo, non sei obbligato a dare di più. I giocatori che danno il massimo hanno sempre il mio affetto, per questo mi sono dispiaciuti i fischi a Zaniolo. La mia storia è piccola, magari la gente mi sente, per favore non fischiate i miei giocatori che danno tutto quello che hanno”, conclude Mourinho.