Roma, Tiago Pinto: “Zaniolo ha la febbre”. E su Mourinho, Shomurodov e Karsdorp...

ROMA - "Zaniolo ha la febbre e la gastroenterite". Così Tiago Pinto , direttore generale della Roma, ai microfoni di Dazn ha spiegato nel prepartita il forfait del calciatore giallorosso per la sfida contro la Fiorentina . L'ex Inter è stato costretto ad alzare bandiera bianca e non è stato nemmeno convocato per la gara contro i toscani. "Se hanno influito i fischi della scorsa partita? Non credo che con i fischi arrivino febbre e gastroenterite", ha aggiunto sorridendo.

Roma, Tiago Punto sul mercato e Mourinho

Sul mercato il dirigente giallorosso ha preferito non sbilanciarsi: "Shomurodov, Karsdorp via anche in prestito? Mancano due settimane. Il mercato qui in Italia è un po' fermo. Vediamo che succede. Con i paletti che abbiamo vogliamo essere creativi e trovare soluzioni per migliorare la squadra". A proposito sulle presunte tensioni con Mourinho, Tiago Pinto replica: "Io non commento le sue parole e lui non commenta le mie. Quando dobbiamo parlare lo facciamo di persona, a Trigoria".