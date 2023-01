Abraham: "La Roma non vinceva da anni, vogliamo ripeterci nel 2023"

Abraham ricorda la Conference League con la Roma

"Vincere un trofeo europeo al primo anno con la Roma è stato incredibile - aggiunge, tornando sulla Conference League dello scorso anno -. A essere onesti, non credo che qualcuno se lo aspettasse. Non vincevano un trofeo da molti anni e molte persone non credevano che fosse possibile". Per questo accettare la Roma "si è rivelato fantastico - conclude Abraham -. Certo, ho dovuto adattarmi rapidamente e a volte mi manca sentire la lingua inglese, ma qui è il posto giusto per me. Penso che fosse il momento giusto per andare via dall'Inghilterra, ero pronto per fare il passo successivo nella mia carriera".