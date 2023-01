Dybala meglio di Leao e Kvaratskhelia: il più forte in Serie A secondo una classifica

ROMA - L' Intelligenza Artificiale di Olocip ha eletto Paulo Dybala giocatore più forte della Serie A con il miglior rapporto tra pericolosità e minuti giocati in ambito europeo di questa prima parte di anno. Il portale spagnolo AS ha riportato la classifica con la Joya che vanta uno score di 9.48 precedendo l'MVP della passata stagione, Rafa Leao (9.44), e l'interista Nicolò Barella (9.02). La stella del Napoli Khvicha Kvaratskhelia occupa il 5° posto (8.4) preceduta dalla rivelazione dell'Atalanta Ademola Lookman (8.72). La Top 10 è completata da: Fabiano Parisi (7.75), Vanja Milinkovic-Savic (7.53), Kim Min-jae (7.28), Chris Smalling (6.86) e Teun Koopmeiners (6.66).

Dybala, che inizio di 2023!

Lex Juventus in questo 2023 sta lasciando marcatamente il segno in ogni partita della Roma. I giallorossi hanno disputato 5 partite tra Serie A e Coppa Italia (4 vittorie ed 1 pareggio) realizzando 8 gol dove la Joya è sempre stata protagonista. I numeri dicono che Dybala ha realizzato 3 gol compresa la doppietta all Fiorentina e 2 assist tutti firmati nel successo contro lo Spezia. Inoltre l'argentino è stato coinvolto in 14 azioni da potenziale gol realizzando il 78,4% di passaggi riusciti nella metà campo avversaria. Nell'arco dei 90', sempre stando allo studio di Olocip, Dybala ha un rendimento migliore anche di Erling Haaland. Dopo un avvio di stagione condizionato dagli infortuni l'ex bianconero ha trovato continuità di gioco e prestazioni, i suoi numeri in questa prima stagione giallorossa dicono (tra campionato e coppe): 17 presenze, 10 gol (7 in campionato) e 5 assist.