Zaniolo, duro striscione dei tifosi Roma: “M… senza onore”

ROMA - Settimana turbolenta in casa Roma con la vicenda che ha visto protagonista Nicolò Zaniolo: il giocatore ha rifiutato il trasferimento in Premier League con il Bournemouth, malgrado l'accordo tra i club, e con il Milan fuori dai giochi l'azzurro resterà da separato in casa con i giallorossi. Josè Mourinho ha liquidato la questione nella conferenza stampa della vigilia e anche i tifosi romanisti hanno scaricato il giocatore: "Zaniolo traditore, merda senza onore" è ciò che si legge su uno striscione affisso sul ponte di via degli Annibaldi, vicino al Colosseo. Zaniolo chiaramente non è stato convocato per il big match a Napoli e la Roma che nei prossimi giorni prenderà provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore.