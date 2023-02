Roma-Cremonese, Mourinho: "Siamo stati orribili. Zaniolo? No comment"

ROMA - "Complimenti alla Cremonese, hanno fatto due grandi vittorie", così Jose Mourinho si presenta ai micorfoni dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro i grigiorossi di Ballardini. Un ko cocente per i giallorossi, con il tecnico portoghese che prosegue: "E' una coppa strana che pregiudica chi lo scorso anno non era in Serie A o nella parte bassa di classifica, quindi complimenti a loro. Noi paghiamo un primo tempo orribile, di livello molto basso. Dopo nel secondo tempo è un errore singolo che fa il 2-0, poi una buona reazione. Loro a difendersi con tanta gente, noi poco fortunati. Ho imparato a non piangere per sconfitta e guardare alla prossima. La nostra rosa fatica a giocare 3 partite a settimana". Questa l'analisi dello Special One che aggiunge: "A Napoli meritavamo risultato diverso, dopo una grande partita, ed ero un allenatore orgoglioso. Oggi non posso dire questo, la partita è finita. Altri possono commentare, il mio lavoro è che tra tre giorni ho un altro match".

La Cremonese vola in semifinale, Roma ko

Mourinho: "Zaniolo? No comment"

Alla domanda se si fosse pentito di non essere partito con i titolari in questa sfida, Mourinho replica: "Prima della partita, dopo soli due giorni, con tutti i dati a disposizione, sapendo che c'era un'altra partita sabato, ti fa pensare. Se oggi Dybala giocava dal primo minuto e poi stava fuori un mese? Stesso discorso per Matic per Abraham, un pò strano per me capire perchè giochiamo nuovamente sabato. Mi dicono che c'è il rugby domenica e lunedì il campo sarà distrutto. Però siamo al solito punto, se giocano sempre gli stessi e si fanno male non va, se giocano altri e perdiamo non va bene. Le decisioni sono soggettive, preferisco essere oggettivo e dire che oggi abbiamo fatto un primo tempo orribile". In chusura non poteva mancare un passaggio sul tema caldo in casa Roma: "Zaniolo? La proprietà è stata chiara e io non devo commentare".