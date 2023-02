Insulti, minacce e bestemmie: il vice di Mourinho senza freni in Roma-Cremonese

La clamorosa sconfitta casalinga della Roma contro la Cremonese in Coppa Italia è ancora dura da digerire per tutto l'ambiente giallorosso. Durante la partita dell'Olimpico il clima è stato decisamente teso in campo, per i giocatori e non solo. La squadra di Mourinho è uscita dal terreno di gioco senza essere riuscita a strappare il pass per le semifinali del torneo nazionale dopo una prestazione deludente contro un avversario sulla carta battibile. Oltre alla sconfitta, il club giallorosso dovrà fare i conti con la squalifica del vice di Mou, Salvatore Foti, che durante le fasi finali del match è stato espulso dall'arbitro per proteste e non solo.