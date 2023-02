Lecce-Roma, gol di Baschirotto o autogol di Ibanez: il caso Fantacalcio

Lecce-Roma, autogol di Ibanez: il motivo

Questa dinamica interessa molto soprattutto ai fantallaneatori. Perché è stato dato l'autogol ad Ibanez? Il colpo di testa di Baschirotto non era indirizzato verso la porta e la carambola sul ginocchio del difensore della Roma è stata decisiva. Di seguito il regolamento completo sull'assegnazione dei gol/autogol (punto B, visto che la traiettoria della palla toccata da Baschirotto era fuori lo specchio della porta): Una rete è classificata come autogol quando:

A. Un giocatore inavvertitamente calcia la palla direttamente nella propria porta. È il caso di un retropassaggio sbagliato, di un rinvio errato o di un voluto tentativo di spazzare/allontanare il pallone che richiede la partecipazione attiva del difendente.

B. Un giocatore devia nella propria porta un tiro, un cross o un passaggio di un avversario non indirizzato nello specchio della porta.

Precisazioni:

- Non sono considerati autogol i tiri nello specchio della porta che vengono deviati da un difensore in maniera fortuita o istintiva (*). In questi casi si assegna pertanto la marcatura all’autore del tiro in porta;

- Non sono considerati autogol i tentativi di spazzare/allontanare il pallone qualora avvengano a portiere palesemente battuto;

- Sono considerati autogol i tiri che terminano sui legni della porta (pali e traversa) e vengono successivamente deviati in rete da un giocatore difendente, portiere compreso".