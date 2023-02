Lecce-Roma, Mourinho: “Campo orribile. Aureliano? Partita difficile”

Mourinho: "Belotti sta ritrovando la forma giusta"

Un punto per Mourinho che esalta il suo gruppo dopo il pari di Lecce: "Si, la squadra mi è piaciuta. Anche lo spogliatoio mi è piaciuto, per me siginifica tanto. Per me oggi un punto e sono contento dell'evoluzione della mentalità dei miei. I giocatori hanno detto che una partita così la Roma due o tre anni fa questa partita la perdeva. A me non piace criticare gli avversari che giocano con poca qualità, hanno fatto la loro partita. Abbiamo gli stessi punti del Milan, Lazio a Atalanta si affrontano tra di loro e non possono vincere tutte e due". Poi si concentra sul recupero di Wijnaldum e dell'ex attaccante del Torino: "Gini è tornato, Belotti sta ritrovando la forma giusta per essere utile. Ora inizia il tour de force con l'Europa League e sono soddisfatto di come stanno i miei ragazzi". Chiude sulla direzione di gara lo Special One: "Ho parlato adesso con Aureliano, partita difficile per la Roma, per il Lecce e per l'arbitro. Partita dura, con tanti contrasti, l'arbitro ha fatto il suo, sicuramente manca un doppio giallo a Strefezza. Ma se non mi fate la domanda, io non avrei parlato dell'arbitro. Aureliano ha diretto bene una partita difficile, su un campo che non stava bene e con tanta intensità. Il suo modo di arbitrare ha lasciato spazio allo spettacolo".