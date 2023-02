Salisburgo-Roma, Mourinho furioso: "É ingiusto". Sull'infortunio di Dybala...

Dybala, infortunio in Salisburgo-Roma

Mourinho sulle condizioni di Dybala

Il tecnico giallorosso ha poi aggiunto: "Bisogna mettere la palla dentro, quando non ci riesci si corrono dei rischi. Conosciamo i nostri limiti, ma la squadra ha dato tutto e non posso spendere parole negative". Su Dybala: "Ha detto che non era nelle condizioni di continuare la partita. Non so se è un infortunio o precauzione".