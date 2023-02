Fedayn Roma, striscione bruciato a Belgrado dalla Stella Rossa VIDEO

BELGRADO (SERBIA) - In occasione della sfida di campionato tra Stella Rossa e Cucaricki , nella curva dei Delije, dove si posiziona il tifo più caldo del club serbo, è apparso lo striscione rubato dopo Roma-Empoli ai Fedayn , gruppo storico in Curva Sud dal 1972. In occasione della sfida dell'Olimpico dello scorso 4 febbraio, infatti, c'era stato un vero e proprio raid da parte dei supporters serbi nei pressi di Piazza Mancini, a pochi passi dallo stadio. Era un mistero del quale si intuiva il finale che oggi si è consumato.

Striscione Fedayn capovolto e in fiamme durante Stella Rossa-Cucaricki

Il drappo è stato esposto capovolto, come si usa fare per le conquiste ultras, accanto ad uno striscione che recita "Avete scelto la compagnia sbagliata", in riferimento al gemellaggio dei Fedayn Roma con i Bad Blue Boys della Dinamo Zagabria. Poco dopo lo hanno dato alle fiamme con i fumogeni, surriscaldando ancora di più gli animi. Un vero e proprio smacco in ambiente ultras che lascerà sicuramente strascichi, visto e considerato il gemellaggio tra i tifosi del Napoli e quelli della Stella Rossa.

Bandiera della Serbia in Curva B al Maradona

Il sodalizio tra i supporters azzurri e quelli serbi è sempre più forte tanto che in occasione del match contro la Cremonese dello scorso 12 febbraio, in Curva B al Maradona, è apparsa la bandiera della Serbia proprio accanto a quella dei Fedayn Napoli. Di certo non si tratta di una casualità bensì di un segnale di amicizia tra le due tifoserie. L'agguato nei confronti dei tifosi romanisti, secondo quanto circola in ambiente ultras, sarebbe arrivato proprio per vendicare gli scontri in autostrada tra la frangia giallorossa e quella azzurra. Reazioni si sono temute anche quando è iniziata a circolare la voce che fosse stato rubato il quadro di Maradona esposto nei Quartieri Spagnoli.