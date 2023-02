Roma-Verona, furia Mourinho: l'attacco al pubblico dell'Olimpico

ROMA - "Grandissima partita di Belotti, meritava per tutto il suo lavoro di fare quel gol, oggi la parata di Montipò è incredibile. Sarebbe stato il 2-0, ma non posso essere più felice, con i ragazzi e con il gruppo. Mi dispiace che la gente non dà il credito che la squadra merita. Sono ultra ultra ultra grato a quello che i ragazzi hanno fatto. A fine stagione avrò tanto da dire". Al termine di Roma-Verona, match vinto di misura grazie al gol di Solbakken, il tecnico dei giallorossi José Mourinho critica aspramente l'atteggiamento avuto dal pubblico sugli spalti dell'Olimpico: "Lo stadio può vincere da solo. È veramente un peccato che un ragazzo che perde un pallone, riceve i fischi. La gente non capisce la dimensione di quello che stiamo facendo. Se guardano i terzini destri, non c’è né Cafù né Maicon. Bove io lo porterei in braccio ogni giorno, tifa la Roma più di loro, quando è arrivato stava per andare in serie B, ora gioca titolare nella Roma. Voi non aiutate perchè gli altri sono tutti fenomeni e noi vinciamo perchè o abbiamo fortuna o perchè la palla era inattiva. Io non ho bisogno di parole belle perchè sono vecchietto, ma loro sì. E oggi hanno vinto loro. Io non sono nessuno per criticare qualcuno, sono loro che mi devono criticare perchè sono un allenatore. Io devo essere criticato, ma mi dispiace, devo proteggere i miei ragazzi perchè meritano di più".