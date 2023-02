Roma, Mourinho e la risposta sul futuro: gelo alla vigilia del Salisburgo

ROMA - "Il Ceo Berardi ha detto di essere sicuro che rimango alla Roma? Non ho scambiato nessuna parola con il Ceo su questo tema. Il fatto che io rimanga alla Roma è semplicemente una sua interpretazione". Gela l'intero ambiente della Roma, Josè Mourinho nella conferenza stampa di vigilia della play-off di ritorno di Europa League contro il Salisburgo. Un gol da recuperare e rimontare per andare avanti nella competizione con Mourinho che prosegue: "Se la Champions è importante per il mio futuro alla Roma? E' l'ultima cosa che voglio pensare, oggi è il giorno di pensare a domani. E' anche una partita da dentro o fuori, non voglio neanche pensarci al mio futuro. Il futuro è domani contro il Salisburgo. Non voglio parlare della mia situazione".

Mourinho e le critiche ai tifosi

"Le mie critiche ai tifosi della Roma? Mi sono già scusato delle mie parole. Non è il mio lavoro, sono io che devo essere criticato da loro. Mi sono già scusato, domani mi aspetto la mia squadra con l'atteggiamento giusto. E' qui dove posso cercare di avere un'influenza positiva. Ovviamente siamo abituati a una curva calda, a una curva che ci ha dato tanto l'anno scorso principalmente in questo tipo di partite decisive". Ha proseguito così in conferenza stampa Mourinho alla conferenza stampa di vigilia di Roma-Salisburgo per poi concludere: "Con il suo atteggiamento la suqadra può aiutare a un'atmosfera più costruttiva. Spero che lo stadio capisca che in campo andremo per dare tutto. Sicuro che domani saranno gli occhi dei ragazzi saranno quelli di chi vuole vincere".