Mourinho salta Roma-Juventus! Furia a Cremona

La gara tra Cremonese e Roma ha regalato emozioni dentro e fuori il campo. Vantaggio iniziale dei grigiorossi con Tsadjout al 17' del primo tempo, pareggio di Spinazzola nella ripresa, nel finale vittoria dei padroni di casa grazie a Ciofani su rigore. Ma non solo quello che è accaduto in campo ha catturato l'attenzione del pubblico, bensì anche quello che è successo immediatamente fuori il rettangolo di gioco dello stadio Giovanni Zini. Protagonista ancora una volta, nemmeno a dirlo, José Mourinho.

Mourinho espulso, la dinamica

Il portoghese infatti, sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, è stato espulso dal direttore di gara Marco Piccinini dopo che il tecnico della Roma ha avuto un acceso diverbio col quarto uomo, Serra. Dunque Mourinho fuori dal terreno di gioco al 1' del secondo tempo del match. Ne è conseguito un faccia a faccia tra il tecnico e l'arbitro, con il portoghese che ha urlato: "E' lui, devi dare il rosso a lui. Perché hai espulso me? Non devi mandare via me, devi espellere lui", riferendosi proprio al collaboratore Serra. Mourinho abbandona così il campo e si accomod nella tribuna alle spalle della panchina dando indicazioni ai suoi imperterrito.

Salta la Juventus

I giallorossi nel prossimo weekend affronteranno la Juventus allo stadio Olimpico. Visto il cartellino rosso estratto dall'arbitro, Mourinho non potrà assistere all'incontro e guidare i suoi dalla panchina. A dirigere i giallorossi contro la squadra di Massimiliano Allegri ci sarà dunque il suo vice, Salvatore Foti.