Furia Mourinho: "Serra è di Torino e giochiamo con la Juve, mi vogliono fuori"

CREMONA - "C'è chi mi conosce da anni e sa che sono emozionale ma non pazzo. Per avere questa reazione vuol dire che qualcosa è successo. Bisogna capire se dal punto di vista legale posso fare qualcosa, dato che Piccinini mi ha dato il rosso su suggerimento del quarto arbitro. Il quale non ha avuto l'onestà di dire come mi ha trattato, e cosa ha originato la mia reazione. Vorrei capire se c'è l'audio di quanto mi ha detto ma non voglio entrare nella cosa nel dire che è di Torino e domenica giochiamo contro la Juve e lui mi vuole fuori dalla panchina". E' un Mourinho furioso quello che si è presentato ai microfoni di Dazn dopo l'inaspettato ko della Roma in casa della Cremonese . Il tecnico portoghese è stato espulso dall' arbitro Piccinini , a inizio secondo tempo, dopo aver discusso con il quarto uomo Serra per alcuni episodi tra cui un fuorigioco e alcuni falli non fischiati ai giallorossi.

Le parole di Mourinho su Serra

"Cosa mi ha detto Serra? Lui ha un problema di memoria, sono andato nello spogliatoio subito al termine della gara e ho avuto la fortuna che Piccinini fosse il quarto uomo e l'ultima volta che ho preso un rosso lui sapeva cosa avevo fatto dopo che l'avevo preso all'Olimpico. Sono andato nello spogliatoio 5 minuti dopo la partita e ho chiesto cinquanta volte scusa all'arbitro perché le mie parole hanno meritatamente portato all'espulsione e non ne ero orgoglioso. Piccinini era là e oggi era qui. Io sono sempre stato emozionale, però pazzo no". Il tecnico portoghese continua con le accuse a Serra: "Ma la reazione che ho avuto è perchè qualcosa di grave è successo, però se lui dice all'arbitro quello che mi ha detto nel modo in cui me l'ha detto sarebbe lui a dover andare via. È un bugiardo, così prendo io il rosso e oggi non so neanche processare questa cosa, per me è più facile essere espulso "bene" e chiedere scusa, prendere la squalifica e fare mea culpa. Ma quello che è successo oggi mi capita per la prima volta, voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Per me è difficile stare fuori contro la Juventus, Serra è di Torino ma non penso che ci sia qualcosa in mezzo".