Mourinho, presentato il ricorso della Roma per averlo contro la Juventus

Sarà discusso sabato 4 marzo, in un'udienza fissata per le 11 davanti alla Corte sportiva di appello della Figc , il ricorso presentato dalla Roma contro la squalifica di due giornate inflitta al proprio allenatore José Mourinho . Il tecnico portoghese era stato espulso nel corso di Cremonese-Roma dopo un diverbio con il quarto uomo ed, a seguito delle sue dichiarazioni sull'episodio , la Procura della Figc ha aperto una inchiesta, ascoltando ieri Mourinho ed oggi il quarto uomo, Serra . Nel frattempo, sempre oggi, alle 16, il club giallorosso ha depositato il ricorso chiedendo l'annullamento dei due turni di stop per Mourinho.

Mourinho assente in Roma-Juventus

Nel caso in cui la squalifica non venisse annullata, il tecnico della Roma salterebbe dunque il big match contro la Juventus in programma domenica 5 marzo allo stadio Olimpico. L'Aia ha comunque fatto sapere che non esiste l'audio del dialogo tra il quarto uomo e Mourinho durante il match contro la Cremonese: "Il quarto uomo, solitamente, non viene registrato perché la sua voce e i rumori di fondo interferirebbero con l'audio dell'arbitro e degli uomini alla Var".