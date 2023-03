Roma-Juve: Dybala, la partita del cuore (a prescindere da tutto il resto)

Roma-Juve per Dybala è la partita del cuore, se possibile più di Juve-Roma, addì 27 agosto scorso, Allianz Stadium (1-1, Vlahovic su punizione, Abraham su assist di Paulo). Per la seconda volta da quando ha lasciato Torino e, stavolta, da campione del mondo, l'argentino affronta il club nel quale ha giocato per 7 stagioni e con il quale ha vinto 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, disputando 293 partite e segnando 115 gol, tanti quanti Roberto Baggio, ex aequo al nono posto nella graduatoria dei migliori marcatori bianconeri di sempre. La vigilia è nata sotto il segno delle querelle legale fra il ragazzo che ha subito conquistato la Roma e la sua ex società. Il 21 febbraio, durante i settantacinque minuti di deposizione davanti ai magistrati dell'inchiesta Prisma, Dybala ha dichiarato: "Non ricordo quando mi è stato pagato l'ultimo stipendio, però so bene che la Juve mi deve ancora dei soldi". Si tratterebbe di 3,7 milioni di euro, relativi alle mensilità posticipate durante il periodo Covid, stagione 2020-21. Nel frattempo "il legale del giocatore, Luca Ferrari, sentito in Procura martedì scorso ha avanzato una richiesta di risarcimento via mail, per il mancato rinnovo di Dybala, prima illuso con un ricco contratto (8 milioni più bonus) e poi scaricato" (fonte Gazzetta dello Sport odierna).