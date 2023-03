Roma-Juventus, Mourinho squalificato o no? La decisione della Corte Figc

TORINO - È arrivata la decisione ufficiale in merito al ricorso presentato dalla Roma dopo la squalifica di due giornate inflitta dal giudice sportivo a José Mourinho , espulso per un diverbio con il quarto uomo Serra nella partita persa contro i giallorossi in casa della Cremonese nell'ultima giornata di campionato. A seguito delle dichiarazioni sull'episodio rilasciate da Mourinho nell'immediato post-partita, la Procura della Figc ha aperto un'inchiesta , motivo per il quale ha già ascoltato nei giorni scorsi lo stesso allenatore della Roma e il quarto uomo Serra.

Mourinho ci sarà in Roma-Juve: la decisione della Corte sportiva

Nell'udienza fissata per le 11 di oggi davanti alla Corte sportiva di appello della Figc - a cui i legali della Roma hanno partecipato in videoconferenza - è stata sospesa la squalifica di due giornate a José Mourinho per il diverbio con il quarto uomo Marco Serra durante la gara tra Cremonese e Roma in attesa di ulteriori approfondimenti. Il tecnico giallorosso sarà in panchina domani sera contro la Juventus.