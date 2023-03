Roma, Mourinho: "Con Allegri ci sentiamo spesso. Dybala? La Juve non ne ha bisogno"

ROMA - "Oggi grande atteggiamento e cattiveria? Per questo sono ancora triste se penso a Cremona ed è difficile da accettare. Quando giochiamo da squadra e i calciatori danno tutto possiamo portare a casa il risultato. Sono felice per questa vittoria ma la performance di Cremona ancora non mi passa". Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma José Mourinho dopo il successo di misura con la Juventus: "La Roma ha vinto perchè i giocatori sono stati bravi e hanno dato il 100%. Non voglio dire che è stato l’organizzazione tattica a far vincere la partita, la partita è stata vinta con l’atteggiamento dei giocatori. Rispetto Allegri e i suoi giocatori, sono bravi, nel momento più alto della stagione. Quando compattano il muro, noi non siamo una squadra che segniamo tanti gol, e l’importante era avere palla e allo stesso tempo non dare a loro gamba e intensità. Quando fanno ripartenza per noi è difficile, noi ben compatti abbiamo difeso bene e abbiamo avuto Rui Patricio che ha fatto qualche miracolo. Questo è importante perchè quando giochi contro la Juve il portiere deve fare molto bene. Il problema è che la Roma è una squadra che non sa mai quando fa il risultato. Siamo consapevoli dei nostri limiti e giochiamo per nasconderli. Se non siamo al 100% siamo una squadra che soffre, il campionato sono 30 partite e non sono isolate. In partite isolate siamo capaci di portare risultato, anche contro i top del campionato. La Juve senza infortuni, con questo allenatore e questi giocatori, è una grande squadra".