Cremonese-Roma, Serra e la frase a Mourinho: "Non l'ho offeso, ho detto..."

Nonostante sia passata una settimana, si continua a parlare dello screzio tra Mourinho e il quarto uomo Serra durante il match di campionato tra Cremonese e Roma . Il primo successo stagionale dei lombardi, infatti, è quasi passato in sordina a causa di quanto accaduto durante il match, per la precisione a inizio ripresa, tra lo Special One e il quarto ufficiale. Un alterco che è costato il rosso al tecnico portoghese che ha dovuto seguire il resto della partita dagli spalti dietro la propria panchina.

Cremonese e Valentino Rossi: l'incredibile coincidenza

Mourinho-Serra, la versione del quarto uomo

Se ne sono dette tante sulla vicenda, ma a Le Iene il diretto interessato, Marco Serra, ha fornito la propria versione: "Non ho detto nulla che potesse offendere Mourinho", ha commentato il quarto uomo di Cremonese-Roma circa la "lite" che è stata addirittura oggetto di un'inchiesta della procura federale. Con un esperto della lettura dei labiali, Giuliano Callegari, viene sottoposta a Serra la frase che quest'ultimo avrebbe detto allo Special One: "Ti stanno prendono tutti per il c… Vai a casa, vai a casa" sarebbe la versione ricostruita dal programma di Italia 1 e già emersa anche in questi giorni. "Non ho detto quelle parole lì - replica Serra - ho detto un'altra cosa". "E cos'ha detto?", gli viene chiesto. "Ho detto 'Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell'area, vai nell'area'".