Dybala: “Alla Roma per Mourinho, siamo molto simili. Sul futuro…”

ROMA - Questa sera la Roma di José Mourinho ospita la Real Sociedad nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, riflettori come sempre puntati su Paulo Dybala che ha esaltato lo Special One. Nell'intervista rilasciata a Marca l'ex Juventus ha speso tante e belle parole verso il tecnico portoghese dopo che questi aveva esaltato l'importanza dell'argentino nei giallorossi: "Abbiamo una buona comunicazione per confrontarci, pensare, parlare con l'altro, per sapere cosa ne pensa. Che un allenatore così, che ha avuto tanti giocatori importanti e abbia vinto tanto, dica questo di me mi fa piacere. Mou ci aiuta molto perché facilita le nostre partite".