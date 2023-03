Roma-Sassuolo, follia Kumbulla: calcio a Berardi, rigore e rosso

Follia Kumbulla: calcio a Berardi, rigore e rosso

Accade tutto nell'area di rigore della Roma al minuto 45, con Berardi che prova a battere Rui Patricio in spaccata, decisiva la pressione di Kumbulla che rialzandosi reagisce all'attaccante neroverde scalciandolo sulla coscia. L'arbitro Fabbri interrompe il gioco e viene richiamato dal Var: dopo la revisione la decisione è calcio di rigore per il Sassuolo e cartellino rosso per il difensore di Mourinho. Il penalty è stato assegnato perchè al momento della reazione di Kumbulla il gioco non era stato fermato dal direttore di gara e l'azione stava proseguendo regolarmente.