Real Sociedad-Roma, Mourinho: "È la gara più importante della stagione"

SAN SEBASTIEN (Spagna) - Nessun silenzio stampa in Europa League, come annunciato dalla Roma, e José Mourinho torna a parlare in conferenza alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi contro la Real Sociedad. Lo Special One, al quale sono state rivolte domande solo realtive alla competizione europea, arriva in Spagna forte del 2-0 conquistato all'Olimpico nel match di andata, ma avvisa la sua squadra: "Alguacil ha caricato giustamente la sua squadra e l'ambiente. Ma lo sta facendo in modo rispettoso con noi. Fa il suo lavoro e lo fa bene, è un bravo allenatore. Noi abbiamo la nostra strategia per approcciarci alla gara e siamo fiduciosi". Domenica c'è anche la stracittadina contro Sarri, ma Mourinho precisa: "Il nostro atteggiamento è che la nostra partita è sempre la più importante. Ci concentriamo su domani, la gara più importante della stagione. Poi da venerdì diventerà la Lazio la partita più importante. Giocherà la squadra che secondo me ci darà più garanzie di poter arrivare ai quarti di finale".

Mourinho: "Rispetto la Real Sociedad"

Sulla sua Roma il tecnico portoghese non ha dubbi: "Siamo una squadra di gente seria e che fa il suo lavoro al massimo. A volte non riusciamo a fare la giusta prestazione per raggiungere il risultato. Facciamo un po' di fatica a giocare due competizioni a distanza ravvicinata. Ci sono squadre che hanno 24 giocatori dello stesso livello tra qualità ed esperienza, per noi invece è diverso: se arriva un infortunio, una squalifica o la stanchezza non è facile per noi giocare". Sul match di andata Mou aggiunge: "L'Olimpico ci dà quasi sempre la tempesta perfetta. A volte vinciamo con loro, altre perdiamo con loro, nel calcio l'atmosfera è una cosa bella e può caricare, ma è il campo che parla", e sull'11 titolare non si sbilancia: "Giocherà Ibanez che era squalificato all'andata". Infine chiosa sugli avversari di domani: "Il loro stadio è bellissimo, molto comodo, la squadra si trova nei primi posti della Liga, ha una filosofia di gioco buona e un allenatore preparato. Ho sempre avuto molto rispetto per la Real Sociedad, a Roma ha giocato bene, ha cambiato un po' la sua filosofia di gioco perché era l'andata. Domani saranno più aggressivi ma noi siamo preparati per questo".