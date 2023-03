Roma, Dybala ha problemi alla spalla: le ultime dal ritiro dell'Argentina

BUENOS AIRES (Argentina) - L'Argentina campione del mondo sta preparando le amichevoli contro Panama (24 marzo) e Curacao (28 marzo), il Ct Scaloni sta lavorando su diversi tipi di formazione dove Paulo Dybala è coinvolto (provato anche in coppia con Lautaro Martinez) se non fosse che il giocatore della Roma è uscito acciaccato dall'ultimo allenamento. Il quotidiano argentino online "La Voz" riporta che Dybala ha ricevuto un duro colpo alla spalla destra in uno scontro di gioco con Angel Correa: l'ex Juventus si è toccato più volte la parte indolenzita accennando qualche smorfia di dolore, ma ha proseguito il lavoro sul campo senza problemi. Quindi solo una forte botta senza conseguenze/danni strutturali per il numero 21 giallorosso facendo tirare un gran sospiro di sollievo a Josè Mourinho.